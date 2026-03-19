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#Essais

Hormones et alimentation

Manon Charlebois, Vanessa Daigle

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Et si votre corps avait simplement besoin que vous l'écoutiez ? Les fluctuations hormonales sont normales. Mais parfois, les choix du quotidien peuvent perturber votre équilibre et affecter votre sommeil, votre énergie, vos cycles et votre bien-être. Dans cet ouvrage, la Dre Manon Charlebois et la nutritionniste Vanessa Daigle vous aident à décoder les messages de votre corps, et à comprendre le rôle de vos hormones, en vous offrant des solutions concrètes pour prendre soin de votre santé endocrinienne. Grâce à 20 recettes gourmandes, faciles à préparer, à des conseils d'expertes et à des outils pratiques, vous apprendrez à adapter votre alimentation, à gérer les variations de votre cycle et à retrouver votre vitalité. Un livre essentiel pour passer de l'intention à l'action !

Par Manon Charlebois, Vanessa Daigle
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Manon Charlebois, Vanessa Daigle

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Diététiques

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Hormones et alimentation

Manon Charlebois, Vanessa Daigle

Paru le 19/03/2026

242 pages

Les Editions de l'Homme

23,00 €

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Scannez le code barre 9782761965460
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