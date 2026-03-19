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Guide de l'observation solaire avec un spectrohéliographe

Christian Buil, Valérie Desnoux

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Le Soleil, étoile proche et dynamique, offre une richesse d'observations accessibles grâce à des techniques adaptées. Cet ouvrage présente la spectrohéliographie, une méthode désormais à la portée des amateurs, pour étudier notre étoile en détail. Avec Sol'Ex, le Solar Explorer, un instrument compact et léger conçu par les auteurs, transformez une simple lunette astronomique en un outil d'observation puissant. Observez un Soleil vivant : ses taches, ses éruptions, ses protubérances spectaculaires, son magnétisme, son atmosphère d'hélium, et même sa couronne, désormais visibles en dehors des éclipses. Plus qu'un guide pratique, ce livre vous révèle les principes des spectrohéliographes et de la spectroscopie, illustrés par des exemples concrets et des schémas clairs. Les auteurs vous accompagnent dans un parcours pédagogique complet, accessible aux débutants comme aux étudiants. Les auteurs partagent ici leur expertise. Leur démarche, à la fois précise et accessible, vous donne les clés pour observer, comprendre et interpréter le Soleil sous un jour nouveau : une aventure scientifique et visuelle à la portée de tous !

Par Christian Buil, Valérie Desnoux
Chez EDP Sciences

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Auteur

Christian Buil, Valérie Desnoux

Editeur

EDP Sciences

Genre

Observation du ciel

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Guide de l'observation solaire avec un spectrohéliographe

Christian Buil, Valérie Desnoux

Paru le 19/03/2026

364 pages

EDP Sciences

47,00 €

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Scannez le code barre 9782759839315
9782759839315
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