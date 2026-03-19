Un ouvrage pour tout savoir sur les pirates les plus courageux de l'Histoire, leur vie en mer sur leurs incroyables bateaux chargés d'or et de canons, leurs chasses au trésor, leurs batailles légendaires... Avec des jeux et des activités créatives. As-tu déjà rêvé de devenir un véritable pirate ? Si oui, ce livre est fait pour toi ! Tu trouveras à l'intérieur tout ce que tu dois savoir sur les pirates les plus courageux de l'Histoire, leur vie en mer sur leurs incroyables bateaux chargés d'or et de canons, leurs chasses au trésor, leurs batailles légendaires... Tu découvriras également des jeux et des activités créatives pour fabriquer tous les accessoires nécessaires à une vie d'aventures : une boussole, une carte au trésor, un coffre, un pavillon terrifiant... Alors, prêt pour l'abordage ?