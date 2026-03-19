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Sardaigne

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Lézarder sur l'une des plus belles plages du monde ; marcher sur les traces de civilisations antiques ; cheminer en train entre terre et mer ; dîner au milieu des vignes... D'églises baroques en paysages bucoliques, de vestiges mystérieux en criques idylliques, profitez pleinement de votre escale sur l'île Blanche ! - Un voyage slow, respectueux et responsable avec notamment un grand itinéraire en train, des balades à vélo... - Des rencontres avec les habitants pour une immersion authentique et loin des foules - Les recommandations de nos auteurs sur place, leurs adresses coups de coeur et leurs conseils pour des expériences uniques et un séjour sur mesure - Toutes les clés pour comprendre la culture et l'art de vivre des populations locales.

Par Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Italie, Sicile, Sardaigne

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Sardaigne

Gallimard loisirs

Paru le 19/03/2026

296 pages

Gallimard Loisirs

16,95 €

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