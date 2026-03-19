La démocratie libérale est en crise dans le monde entier, incapable de faire face aux problèmes urgents tels que celui du changement climatique. Il existe cependant une autre voie ? : la démocratie coopérative. Des coopératives de consommateurs aux coopératives de crédit, des coopératives de travailleurs aux mutuelles d'assurance, des organisations à but non lucratif à l'aide mutuelle, d'innombrables exemples prouvent que ceux qui travaillent ensemble peuvent étendre les idéaux de la démocratie participative et de la durabilité à tous les aspects de leur vie. Ces formes de coopération ne dépendent pas de la politique électorale, au contraire, elles exploitent les pratiques et les valeurs de longue date des coopératives ? : l'autodétermination, la participation démocratique, l'équité, la solidarité et le respect de l'environnement. Bernard E. Harcourt développe une théorie et une pratique transformatrices qui s'appuient sur des modèles mondiaux de coopérations réussies. Il identifie les formes les plus prometteuses d'initiatives coopératives et distille ensuite leurs enseignements dans un cadre intégré. Ouvre créative de théorie critique normative, Le coopérisme offre une vision positive pour relever les défis impérieux qui se posent à nous. En s'appuyant sur les valeurs fondamentales de la coopération et sur le pouvoir des personnes qui travaillent ensemble, un nouveau monde de démocratie coopérative est à notre portée.