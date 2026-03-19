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#Essais

La maladie de Parkinson

Chantal Hausser-Hauw

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Historique, symptômes, épidémiologie, moyens diagnostiques, traitement médical et chirurgical, rééducation, adaptation à la vie de tous les jours, rôle des aidants... Le docteur Chantal Hausser-Hauw passe en revue, de façon simple et claire, les différentes facettes de la maladie de Parkinson, exposant les hypothèses qui permettent d'en expliquer l'origine, en particulier le rôle capital de l'alpha-synucléine. Quelles sont les perspectives de traitement et de prévention ? Quelles autres voies, notamment la thérapie par la lumière ou la thérapie génique, la recherche clinique et fondamentale innovante ouvre-t-elle ? Autant de questions auxquelles les proches et les malades trouveront enfin des réponses précises, à jour des dernières avancées scientifiques.

Par Chantal Hausser-Hauw
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Chantal Hausser-Hauw

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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La maladie de Parkinson

Chantal Hausser-Hauw

Paru le 19/03/2026

126 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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