Les 100 mots de la non-violence

Dire non à la violence. Face à un monde où le sentiment d'insécurité et la violence augmentent, quelle solution proposer ? La réponse est peut-être à trouver dans la non-violence ! Au-delà de la non-résistance biblique et de la non-nuisance hindouiste, ce principe philosophique, qui a pris corps avec Gandhi, dépasse la morale individuelle pour devenir un moyen d'action collectif. Qu'est-ce que la non-violence aujourd'hui ? Peut-elle ouvrir des perspectives alternatives dans nos manières de " faire société " ? Comment la penser, en diffuser la culture et les actions de façon réaliste ? En 100 mots, qui nous mènent d'" agressivité " à " dissuasion ", sans oublier " mimétisme ", " pouvoir " et bien sûr " protestation ", Pascal Tozzi dresse une réponse crédible pour réagir individuellement et collectivement face à la violence afin de retrouver le pouvoir d'agir contre celle-ci.