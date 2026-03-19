Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Les 100 mots de la non-violence

Pascal Tozzi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dire non à la violence. Face à un monde où le sentiment d'insécurité et la violence augmentent, quelle solution proposer ? La réponse est peut-être à trouver dans la non-violence ! Au-delà de la non-résistance biblique et de la non-nuisance hindouiste, ce principe philosophique, qui a pris corps avec Gandhi, dépasse la morale individuelle pour devenir un moyen d'action collectif. Qu'est-ce que la non-violence aujourd'hui ? Peut-elle ouvrir des perspectives alternatives dans nos manières de " faire société " ? Comment la penser, en diffuser la culture et les actions de façon réaliste ? En 100 mots, qui nous mènent d'" agressivité " à " dissuasion ", sans oublier " mimétisme ", " pouvoir " et bien sûr " protestation ", Pascal Tozzi dresse une réponse crédible pour réagir individuellement et collectivement face à la violence afin de retrouver le pouvoir d'agir contre celle-ci.

Par Pascal Tozzi
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Pascal Tozzi

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 100 mots de la non-violence par Pascal Tozzi

Commenter ce livre

 

Les 100 mots de la non-violence

Pascal Tozzi

Paru le 19/03/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715432048
9782715432048
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.