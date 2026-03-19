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#Polar

Traqué

Frank Leduc

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Après Duel , Frank Leduc signe un nouveau thriller psychologique machiavélique et bouleversant. Laissez-vous emporter par cette âpre quête de vérité et de vengeance, à travers les paysages enneigés et hostiles de la campagne française. Voilà dix ans que Simon Kepel purge une peine à perpétuité pour le meurtre de l'actrice Héléna Attias. Dix ans que Simon ne fait pas de vagues, cumule les bons points en prison, jusqu'à ce matin de décembre qui lui offre une miraculeuse possibilité de fuite. Talia Sorel, négociatrice et commandante du RAID, connaît la statistique : 100 % des détenus qui s'évadent sont arrêtés. Kepel est seul, sans réseau ni ressources ; le rattraper est une question d'heures. Mais les jours passent... Malmenée par certains membres de son équipe, Talia va devoir se fier à son instinct. Qui est véritablement l'ennemi qu'elle traque ? Quel est son profil psychologique ? Qu'est-ce qui le motive dans cette course qui paraît suicidaire ? Car Kepel a un but, et le comprendre est la clé de l'énigme... " Addictif, d'une efficacité rare, voici un page-turner comme on les aime, imprévisible et mené tambour battant. Du lourd, du fin, du très bon ! " A propos de Duel - Loïc Desroches - Librairie Le Failler, Rennes

Par Frank Leduc
Chez Belfond

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Auteur

Frank Leduc

Editeur

Belfond

Genre

Thrillers

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Traqué

Frank Leduc

Paru le 19/03/2026

432 pages

Belfond

21,50 €

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