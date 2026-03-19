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L'approche intégrative en psychothérapie

Maximilien Bachelart

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Alors que fleurissent diverses écoles thérapeutiques se réclamant de courants novateurs, la vitalité des modèles fondateurs préoccupe les nouvelles générations de praticiens. Face à ce paradoxe, le modèle intégratif s'invite dans les conférences et les universités. Quelle est l'histoire de ce courant ? Quels sont ses objectifs et ses méthodes ? Quels sont les enjeux de ce "décloisonnement" des théories et de cette pratique dite "multiréférentielle"? Maximilien Bachelart souligne avec une rigueur éclairante les contours de la psychothérapie. l'histoire des quatre grands courants qui la fondent et l'émergence du modèle intégratif. Il interroge les concepts et techniques de cette approche souvent citée et pourtant méconnue. L'auteur présente la psychanalyse, l'approche humaniste, les thérapies cognitives et comportementales et la systémie, leurs points de rencontre et leurs divergences. Il fait dialoguer les recherches internationales autour de l'efficacité des pratiques et présente en détail le modèle intégratif : les niveaux d'intégration, les facteurs communs de succès, les schémas intégrateurs. La deuxième édition de cet ouvrage interroge avec force le sens des pratiques thérapeutiques en général et de l'approche intégrative en particulier.

Par Maximilien Bachelart
Chez ESF Editeur

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Auteur

Maximilien Bachelart

Editeur

ESF Editeur

Genre

Thérapies diverses

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L'approche intégrative en psychothérapie

Maximilien Bachelart

Paru le 19/03/2026

292 pages

ESF Editeur

26,00 €

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Scannez le code barre 9782710148708
9782710148708
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