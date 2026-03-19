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Présence de Dieu, présence à Dieu

Pascal Gambirasio

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Le titre de cet ouvrage parle de lui-même, d'autant que nous en envisageons l'une des dimensions essentielles dans le chapitre intitulé "les deux portes" . Le sous-titre "La veille de l'âme et la nuit du monde" nécessite, quant à lui, certaines explications. Quant à la nuit de ce monde, nous en voyons les effets à foison autour de nous dans la vie publique de notre pays et des autres. Dans le chaos et la violence des relations internationales, dans les bouleversements sociétaux qui secouent l'Occident. Bien que le monde soit enténébré depuis de nombreux siècles déjà, nous sommes arrivés, semble-t-il, au plus profond de cette nuit. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de ces pages pour dénoncer plus précisément ces ténèbres et leur perversité ; humblement, après saint Paul (Ph. III, 17-21). Mais la veille de l'âme ? On n'en parle plus guère aujourd'hui, mais elle trouve sa racine dans cette heure (appelée l'heure sainte) que la piété chrétienne, monastique ou laïque, consacre tous les vendredis de 23 heures à minuit au souvenir de la prière et de la veille solitaires de Jésus la nuit de son arrestation, au jardin des oliviers. En tout état de cause, cette veille peut se vivre seul, comme en groupe de prière ; face au Saint-Sacrement ou bien devant une icône ou, "simplement" , Dieu au coeur. Elle peut aussi s'observer à travers d'autres modes, selon les conditions où l'on se trouve, sous la réserve de demeurer dans le recueillement, le silence intérieur et la méditation qui lui sont constitutifs. Ce livre est consacré à cet élan de l'âme qui se rend présente à la présence du Seigneur, nouant ainsi avec lui un dialogue intime. Cette présence à la Présence, autrement dit, la réponse humaine à l'acte de présence de Dieu, constitue pleinement la veille spirituelle - en vérité, la vie même - de tout homme de désir (Apocalypse de Jean XXII, 17), veilleur avec le Christ.

Par Pascal Gambirasio
Chez Le Compas dans l'oeil

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Auteur

Pascal Gambirasio

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Vie chrétienne

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Présence de Dieu, présence à Dieu

Pascal Gambirasio

Paru le 23/04/2026

Le Compas dans l'oeil

20,00 €

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Scannez le code barre 9782487319394
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