Chaque année, des milliers d'entreprises françaises ferment leurs portes faute de repreneur. Non pas parce qu'elles ne sont plus viables, mais parce que plus personne n'y croit. Cédric Meston, entrepreneur et ancien cofondateur de HappyVore, fait partie de ceux qui refusent cette fatalité. Après avoir bâti l'un des leaders français des alternatives végétales, il se consacre désormais à un nouveau défi : redonner vie aux entreprises en difficulté. Il partage ici son expérience du repreneuriat, une voie encore méconnue de l'entrepreneuriat, à la croisée du sauvetage et de la transformation. A travers les histoires de Jay&Joy, Sol Semilla, Les Nouveaux Affineurs, Bluedigo ou encore Tupperware France, il dévoile les coulisses de ces reprises, les étapes décisives, les erreurs à éviter et les leviers d'un redressement réussi. Reprise est une plongée au coeur d'une mission : sauver, transmettre et réinventer. Un livre pour une nouvelle génération d'entrepreneurs qui préfèrent reprendre plutôt que créer, et qui voient dans la reprise non pas une fin, mais un nouveau départ.