Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Reprise

Cédric Meston

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque année, des milliers d'entreprises françaises ferment leurs portes faute de repreneur. Non pas parce qu'elles ne sont plus viables, mais parce que plus personne n'y croit. Cédric Meston, entrepreneur et ancien cofondateur de HappyVore, fait partie de ceux qui refusent cette fatalité. Après avoir bâti l'un des leaders français des alternatives végétales, il se consacre désormais à un nouveau défi : redonner vie aux entreprises en difficulté. Il partage ici son expérience du repreneuriat, une voie encore méconnue de l'entrepreneuriat, à la croisée du sauvetage et de la transformation. A travers les histoires de Jay&Joy, Sol Semilla, Les Nouveaux Affineurs, Bluedigo ou encore Tupperware France, il dévoile les coulisses de ces reprises, les étapes décisives, les erreurs à éviter et les leviers d'un redressement réussi. Reprise est une plongée au coeur d'une mission : sauver, transmettre et réinventer. Un livre pour une nouvelle génération d'entrepreneurs qui préfèrent reprendre plutôt que créer, et qui voient dans la reprise non pas une fin, mais un nouveau départ.

Par Cédric Meston
Chez Eyrolles

|

Auteur

Cédric Meston

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire d'entreprises

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Reprise par Cédric Meston

Commenter ce livre

 

Reprise

Cédric Meston

Paru le 19/03/2026

190 pages

Eyrolles

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416024696
9782416024696
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.