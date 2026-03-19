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Crêpe au beurre et truffe salée

Alice Maigné

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Une île coupée du reste du monde par la tempête, le mystère d'un naufrage vieux de 30 ans, sept suspects qui mentent sur leur identité... bienvenue à Ouessant ! Bleuenn a grandi à l'ombre d'un mystère : celui de la mort de ses parents, victimes d'un naufrage quand elle était enfant. Jamais personne n'a pu tirer au clair ce qui s'est produit cette nuit-là, quelque part dans la mer du Nord. Aujourd'hui, Bleuenn n'en mène pas moins une vie paisible, dans sa Bretagne natale qu'elle aime tant, aux côtés de son chien chéri. Du moins, paisible jusqu'à ce que, suivant une piste, elle se retrouve bloquée sur l'île d'Ouessant par une tempête... et qu'une série de meurtres vienne secouer ses certitudes - meurtres dont elle s'aperçoit bientôt qu'ils pourraient être reliés au drame qui a pris la vie de ses parents. Lorsqu'elle croise Brieuc, capitaine de police dépêché sur les lieux, elle décide de se lancer avec lui dans sa recherche de la vérité - qu'il le veuille ou non. Dans le décor tour à tour tendre, sauvage et réconfortant de la Bretagne, aux côtés du chien le plus perspicace de la région, une enquête au goût d'iode, de nostalgie et de beurre demi-sel...

Par Alice Maigné
Chez Eyrolles

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Auteur

Alice Maigné

Editeur

Eyrolles

Genre

Romans policiers

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Crêpe au beurre et truffe salée

Alice Maigné

Paru le 19/03/2026

288 pages

Eyrolles

17,90 €

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