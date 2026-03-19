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Dragon Quest - The Adventure of Daï - The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire Tome 6

Riku Sanjô, Yusaku Shibata

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Premier des deux spin-off consacrés à Dragon Quest : La quête de Dai. Quinze années avant les aventures de Dai, découvrez la jeunesse d'Avan, un jeune homme destiné à devenir un grand héros en combattant Hadlar et l'armée du mal. Tandis que les dragons et les forces du mal ravageaient le continent dans les flammes, l'humanité espérait l'arrivée prochaine d'un héros ! L'armée du mal, commandée par Hadlar, envahit peu à peu le monde. Afin de les contrer, le royaume de Carl et la princesse Flora luttent sans répit. C'est alors qu'apparaît le jeune Avan ! Le rideau se lève sur la légende d'un autre grand héros !

Par Riku Sanjô, Yusaku Shibata
Chez Delcourt

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Auteur

Riku Sanjô, Yusaku Shibata

Editeur

Delcourt

Genre

Shonen/garçon

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Dragon Quest - The Adventure of Daï - The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire Tome 6

Riku Sanjô, Yusaku Shibata

Paru le 19/03/2026

208 pages

Delcourt

7,29 €

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