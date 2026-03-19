La philosophie pour les nuls en 50 citations clés

Les principales notions de philosophie expliquées ! Ce livre s'adresse à celles et ceux que la philosophie intéresse mais qui n'en maîtrisent pas complètement les bases. La démocratie, la subjectivité, la violence... , pas besoin d'être agrégé(e) pour aborder ces concepts ! Chaque notion clé se concentre sur l'essentiel et est rédigée de façon claire et synthétique, pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de la philosophie. Découvrez ou redécouvrez 50 concepts philosophiques majeurs ! 50 notions, dont : Le progrès Le bonheur Les droits de l'homme La liberté La laïcité