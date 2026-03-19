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La philosophie pour les nuls en 50 citations clés

Christian Godin

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Les principales notions de philosophie expliquées ! Ce livre s'adresse à celles et ceux que la philosophie intéresse mais qui n'en maîtrisent pas complètement les bases. La démocratie, la subjectivité, la violence... , pas besoin d'être agrégé(e) pour aborder ces concepts ! Chaque notion clé se concentre sur l'essentiel et est rédigée de façon claire et synthétique, pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de la philosophie. Découvrez ou redécouvrez 50 concepts philosophiques majeurs ! 50 notions, dont : Le progrès Le bonheur Les droits de l'homme La liberté La laïcité

Par Christian Godin
Chez First

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Auteur

Christian Godin

Editeur

First

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La philosophie pour les nuls en 50 citations clés

Christian Godin

Paru le 19/03/2026

288 pages

First

9,95 €

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Scannez le code barre 9782412107461
9782412107461
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