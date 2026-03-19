De 5 km à 42 km

La méthode d'un marathonien d'exception pour se mettre au running et progresser, jusqu'au mythique 42 km ! Débuter la course à pied, c'est une grande aventure, souvent synonyme de remise en forme, de reprise du sport. Ce n'est pas pour rien que le running est devenu l'activité sportive la plus pratiquée en France : courir c'est une liberté dans les horaires, et les lieux qui le permettent sont presque illimités, et ne nécessite en investissment qu'une bonne paire de running ! Dans ce livre, Dorian Louvet propose, foulée après foulée, plus de 20 programmes progressifs et tous les conseils de préparation, depuis les premiers km jusqu'aux distances mythiques du semi-maraton et du marathon. Se mettre à courir : pourquoi, comment La préparation mentale et physique Des programmes pour progresser par objectif de distance : 5 km, 10 km, 20 km (semi-marathon), 42 km (marathon)