Severed Heart

" Ce sont dans les zones brisées que nous partageons le plus de points communs, et c'est là que peut-être nous trouverons un lieu... ensemble. " Un guerrier est né... Tyler cultive sa solitude comme un rempart. Sombre et inflexible malgré son jeune âge, il dissimule des blessures que nul ne soupçonne - jusqu'à l'arrivée de Delphine. Cette femme abîmée par la vie, endurcie par les épreuves qu'elle a traversées, possède un regard particulier : elle devine les fractures invisibles de l'âme, celles qui font écho à ses propres cicatrices. Entre eux naît une connexion aussi inexplicable qu'intense. Un lien profond qui embrasera le coeur de Tyler et le transformera à jamais...