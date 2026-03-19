Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Severed Heart

Kate Stewart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ce sont dans les zones brisées que nous partageons le plus de points communs, et c'est là que peut-être nous trouverons un lieu... ensemble. " Un guerrier est né... Tyler cultive sa solitude comme un rempart. Sombre et inflexible malgré son jeune âge, il dissimule des blessures que nul ne soupçonne - jusqu'à l'arrivée de Delphine. Cette femme abîmée par la vie, endurcie par les épreuves qu'elle a traversées, possède un regard particulier : elle devine les fractures invisibles de l'âme, celles qui font écho à ses propres cicatrices. Entre eux naît une connexion aussi inexplicable qu'intense. Un lien profond qui embrasera le coeur de Tyler et le transformera à jamais...

Par Kate Stewart
Chez Chatterley

|

Auteur

Kate Stewart

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Severed Heart par Kate Stewart

Commenter ce livre

 

Severed Heart

Kate Stewart

Paru le 19/03/2026

912 pages

Chatterley

21,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385791490
9782385791490
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.