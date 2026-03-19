Résolution de problèmes CM1

Adoptez la méthode qui forme les meilleurs élèves du monde en mathématiques ! La méthode de Singapour est reconnue dans le monde entier. Elle est utilisée dans les pays qui obtiennent les meilleurs résultats en mathématiques. En l'adaptant au programme français, ces cahiers offrent à votre enfant un vrai coup de pouce pour réussir... et pour aimer les maths ! La méthode de Singapour suit un enchaînement structuré qui permet une compréhension progressive et durable des concepts mathématiques. L'enfant ne se contente pas d'appliquer des procédures, il est amené à comprendre, représenter, puis résoudre des situations mathématiques. Ces cahiers sont entièrement consacrés à la résolution de problèmes, une compétence-clé pour la réussite en mathématiques. Les exercices suivent une progression rigoureuse : du simple au complexe, avec des stratégies explicites comme le modèle en barres, propre à la méthode de Singapour. Totalement alignés sur les attendus des nouveaux programmes de mathématiques de l'Education nationale, ces cahiers permettent de renforcer très efficacement les acquis scolaires, tout en favorisant l'autonomie : les consignes sont très claires, des modèles visuels et des stratégies pas à pas sont proposées. Tous les corrigés sont disponibles en fin de cahier.