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#Roman francophone

Les hirondelles ne font pas le printemps

Cynthia Kafka

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Septembre 2009, Picardie. Lisbeth, vingt-huit ans, trépigne d'impatience autant qu'elle appréhende sa rentrée à l'école élémentaire des Hirondelles. Enseigner est une vocation, un rêve qui l'anime depuis sa plus tendre enfance. Mais entre les élèves mutiques ou trop bavards et les collègues blasés ou au bout du rouleau, elle n'a pas une minute de répit. Et ce n'est pas la perspective de sa prochaine inspection, ni la classe de découverte à organiser, qui va lui permettre de souffler... Pas plus que la colocation avec sa mère, qui s'est installée chez elle pour une durée indéterminée et compte bien en profiter pour l'aider à trouver l'amour ! Comment Lisbeth va-t-elle survivre à cette année scolaire pleine de surprises et de rebondissements ? A travers une plume drôle et enlevée, Cynthia Kafka signe ici son roman le plus personnel, inspiré de son parcours de près de dix ans dans l'Education nationale, et nous dévoile les coulisses de l'école entre joies et désillusions. Née en 1979 dans l'Oise, Cynthia Kafka est une ancienne professeure des écoles. Blogueuse, rédactrice puis autrice, elle a d'abord diffusé ses livres en autoédition avant d'être repérée par une maison d'édition. Ses romans abordent avec humour et bienveillance des questions intimes ou de société et célèbrent le pouvoir des rencontres. Elle vit en Dordogne avec sa famille.

Par Cynthia Kafka
Chez Charleston éditions

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Auteur

Cynthia Kafka

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

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Les hirondelles ne font pas le printemps

Cynthia Kafka

Paru le 19/03/2026

272 pages

Charleston éditions

19,00 €

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