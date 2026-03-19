Mon super livre de coloriages Grenouille

Idéal pour stimuler la créativité des enfants de 3 à 6 ans ! Ce livre de 240 coloriages propose des scènes de la nature, de la ferme et du jardin à colorier : poussins, abeilles, fleurs et petits personnages fantastiques croisent fées, licornes et dinosaures. Les dessins imprimés sur un beau papier blanc sont mignons et variés. Sur chaque page, une courte phrase stimule l'imagination et permet d'apprendre du vocabulaire. En bonus, une page de stickers en couleur va faire le bonheur des jeunes artistes !