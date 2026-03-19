Mon père voulait vivre

Un père plongé dans le coma. Une décision médicale d'arrêter les soins. Un fils qui refuse. Et si un jour, une équipe médicale vous annonçait qu'il est temps d'arrêter les soins de votre père plongé dans le coma depuis quatre mois, qu'il est temps de le laisser partir, de tout "débrancher" ? Et si vous étiez le seul à vous y opposer, le seul à dire non ? Nous sommes en 2022 et, porté par une conviction intime, absolue, Ilan Seknagi conteste la sentence de l'hôpital. Il se lance alors dans une lutte acharnée contre ceux qui, en vertu des " lois de bioéthique Claeys-Leonetti " (2016), forts de leur pouvoir de vie ou de mort sur le patient, estiment que poursuivre le traitement thérapeutique relève de l'" obstination déraisonnable ". Dès lors, face à l'entêtement du corps hospitalier, au dialogue impossible, à l'inéluctable décision, Ilan Seknagi se voit contraint de saisir la justice pour retarder l'échéance fatale. S'ensuivent cent vingt jours de combat entre chambres stériles, tribunaux, pétitions et plateaux de télévision, au terme desquels, contre le pronostic des spécialistes qui avaient "programmé" sa fin, son père sortira du coma. Aujourd'hui, trois ans plus tard, l'hôpital a été condamné, et celui dont les jours devaient être interrompus vit chez lui, entouré de l'affection des siens. Une aventure humaine bouleversante, un combat hors norme nourri de rencontres décisives, un témoignage saisissant qui interroge sur le sens de la justice et de la vie, déjà largement commenté dans de nombreux médias : France Info, BFM TV, RTL, RMC, La Croix, Le Parisien, Elle, Closer, Gala, etc.