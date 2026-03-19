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Pourquoi courir ?

Jérôme Segal

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La course à pied est une activité naturelle et Sapiens est même une espèce particulièrement douée pour cela. La sédentarité l'empêche aujourd'hui d'exercer cette faculté. Courir, c'est apprendre à gérer l'effort, se replacer dans la nature, améliorer sa santé, mais aussi découvrir des formes nouvelles de sociabilité, accompagner avec sérénité son vieillissement ou encore s'approprier l'espace. Dans ce bref essai, l'auteur aborde la question du statut des compétitions, il revient sur les principaux mythes liés à la course de fond et nous invite finalement à dépasser l'opposition entre accomplissement et dépassement de soi.

Par Jérôme Segal
Chez Editions Les Perséides

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Auteur

Jérôme Segal

Editeur

Editions Les Perséides

Genre

Course à pieds

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Pourquoi courir ?

Jérôme Segal

Paru le 05/03/2026

130 pages

Editions Les Perséides

9,90 €

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Scannez le code barre 9782371250949
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