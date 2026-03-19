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Carnets photographiques

Claude Ventura

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Soixante ans de photos inédites du cinéaste Claude Ventura dévoilées. Une vie de cinéma, un certain regard sur l'Histoire... et l'histoire d'un regard, celui d'un photographe. 35000 négatifs qui dormaient dans des classeurs. Pendant près de soixante ans, le réalisateur Claude Ventura n'a jamais cessé de prendre des photos avec son Leica : le festival de l'île de Wight en 1970, les gamins de Liverpool, mai 68, Jane et Serge, le New York de Patti Smith, Los Angeles, l'aventure Cinéma Cinémas, Saul Leiter, Joni Mitchell, Frank Capra et tant d'autres aventures individuelles ou collectives. Autant de clichés accumulés, comme une forme de journal intime, qui témoignent de sa vie de cinéaste, mais avant tout de la vie elle-même. Des images qui racontent un certain regard sur l'Histoire - même s'il aime dire qu'il est toujours passé à côté - mais avant tout l'histoire d'un regard. Celui d'un photographe.

Par Claude Ventura
Chez Allary Editions

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Auteur

Claude Ventura

Editeur

Allary Editions

Genre

Thèmes photo

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Carnets photographiques

Claude Ventura

Paru le 19/03/2026

Allary Editions

35,00 €

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Scannez le code barre 9782370736109
9782370736109
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