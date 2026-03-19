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Nutri sommeil, anxiété, stress

Angélique Houlbert

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FATIGUE, STRESS, INSOMNIES... RETROUVEZ L'EQUILIBRE NATURELLEMENT Le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil affectent des millions de personnes qui souvent souffrent en silence. Pourtant des solutions existent pour réduire la tension nerveuse, mieux dormir et retrouver un état d'esprit apaisé sans médicament. Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste, vous montre comment l'alimentation, la micronutrition et des habitudes de vie simples peuvent vous aider à retrouver sérénité, concentration et vitalité. Au programme : - comment faire baisser naturellement le cortisol, l'hormone du stress ? ; - les nutriments qui calment le système nerveux (magnésium, B6, oméga-3...)? ; - les aliments à éviter en cas d'anxiété ou de troubles du sommeil ? ; - les 3 plantes incontournables contre le stress : rhodiola, ashwagandha, safran... avec les doses recommandées ? ; - les astuces pour stopper les ruminations et favoriser les émotions positives. Le guide pratique indispensable pour retrouver le calme intérieur jour après jour.

Par Angélique Houlbert
Chez Thierry Souccar Editions

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Auteur

Angélique Houlbert

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Troubles du sommeil

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Nutri sommeil, anxiété, stress

Angélique Houlbert

Paru le 19/03/2026

119 pages

Thierry Souccar Editions

10,00 €

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