Nutri sommeil, anxiété, stress

FATIGUE, STRESS, INSOMNIES... RETROUVEZ L'EQUILIBRE NATURELLEMENT Le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil affectent des millions de personnes qui souvent souffrent en silence. Pourtant des solutions existent pour réduire la tension nerveuse, mieux dormir et retrouver un état d'esprit apaisé sans médicament. Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste, vous montre comment l'alimentation, la micronutrition et des habitudes de vie simples peuvent vous aider à retrouver sérénité, concentration et vitalité. Au programme : - comment faire baisser naturellement le cortisol, l'hormone du stress ? ; - les nutriments qui calment le système nerveux (magnésium, B6, oméga-3...)? ; - les aliments à éviter en cas d'anxiété ou de troubles du sommeil ? ; - les 3 plantes incontournables contre le stress : rhodiola, ashwagandha, safran... avec les doses recommandées ? ; - les astuces pour stopper les ruminations et favoriser les émotions positives. Le guide pratique indispensable pour retrouver le calme intérieur jour après jour.