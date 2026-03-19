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#Essais

Nutri diabète

Angélique Houlbert

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UNE GLYCEMIE TROP ELEVEE ?? DIABETE ?? VOICI COMMENT AGIR AU QUOTIDIEN, NATURELLEMENT En France, des millions de personnes vivent avec trop de glucose dans le sang, sans le savoir. Pourtant, il est possible de reprendre le contrôle de sa glycémie grâce à l'alimentation, l'activité physique et des suppléments ciblés. Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste, vous donne les clés pour stabiliser votre glycémie, protéger vos organes et éviter les complications. Au programme : - comment utiliser un capteur de glucose en continu ? ; - les aliments à privilégier (et ceux à éviter) pour maîtriser sa glycémie ? ; - des menus types pauvres en glucides et riches en nutriments protecteurs ? ; - les compléments incontournables : chrome, magnésium, berbérine... , et les doses recommandées ? ; - des conseils simples pour bouger plus régulièrement et limiter les pics glycémiques. Un guide clair et pratique pour tous ceux qui veulent adopter les bons réflexes afin de préserver leur santé métabolique à long terme.

Par Angélique Houlbert
Chez Thierry Souccar Editions

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Auteur

Angélique Houlbert

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Diabète

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Nutri diabète

Angélique Houlbert

Paru le 19/03/2026

119 pages

Thierry Souccar Editions

10,00 €

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