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Optimisez vos revenus locatifs

Olivier Puren

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L'ouvrage de référence pour les propriétaires bailleurs- Nos conseils pour définir une stratégie immobilière efficace et pérenne. - Loc'Avantages, Pinel, Denormandie, loueur en meublé... le fonctionnement de tous les dispositifs fiscaux expliqué en détail. - Les stratégies alternatives à l'investissement classique : déficit foncier, achat en démembrement, usufruit locatif... - La réforme fiscale des locations saisonnières expliquée en détail. - Une étude complète de la déclaration de revenus : déclarer ses loyers et déduire ses charges sans risque d'erreur ; le prélèvement à la source pour les revenus locatifs. - Les obligations spécifiques des associés de SCI. - Les particularités du régime fiscal de la location meublée.

Par Olivier Puren
Chez Le Particulier Editions

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Auteur

Olivier Puren

Editeur

Le Particulier Editions

Genre

Logements, guides pratiques

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Optimisez vos revenus locatifs

Olivier Puren

Paru le 23/04/2026

185 pages

Le Particulier Editions

27,00 €

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