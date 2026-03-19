Mes premières chansons sur le pot

Et si on allait sur le pot en chantant ? Avec ses 7 puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est un livre joyeux qui accompagne le tout-petit dans son apprentissage de la propreté. Au son des chansons de Rémi Guichard , " C'est naturel " ; " Le chant du pot " ; " Hippopo " ; " Pipi pressant " ; " Piccoli " et " Faire pipi sur le gazon " et " Dans l'eau du bain ", il s'appropriera le pot en douceur. Les illustrations tendres et drôles de Thierry Manès accompagnent ce moment clé du développement des petits. Nouveau : Un maxi temps d'écoute ! 7 puces sonores, 7 chansons, 2 piles AAA incluses, bouton volume réglable (fort, moyen, off) Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants