L'emprise de la voix intérieure A l'âge de douze ans, une voix s'empare de la vie d'Oihana. Une voix glaciale, méthodique, implacable, qui exige la maigreur et condamne chaque écart. En quelques mois, son univers devient un enfer : calories comptées machinalement, rituels qui se multiplient, évanouissements, hospitalisations, parents qui luttent et cherchent désespérément des solutions. Huit années où le corps s'efface. Ce récit d'une rare sincérité plonge au coeur de la mécanique de l'anorexie : la peur de "? regrossir ? ", la froideur qui ronge les os, la honte, l'isolement, les TOC qui envahissent le moindre geste. Mais aussi les forces ténues qui la sauvent : les études poursuivies malgré l'épuisement, l'entourage familiale qui la soutient à chaque instant, les amitiés qui résistent et l'amour qui va finir par fissurer l'emprise de La Voix. L'amour d'un homme qui lui offre un refuge, un regard qui ne juge pas, et la force de se réapproprier son corps, sa liberté et sa vie. Des larmes et des os est un témoignage puissant, essentiel pour les proches, les éducateurs, les soignants ou toute personne cherchant à comprendre cette maladie. Un récit bouleversant raconté avec une rare intensité. Oihana Bachelet, 25 ans, est tatoueuse à Toulouse.