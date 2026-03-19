Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Des larmes et des os

Oihana Bachelet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'emprise de la voix intérieure A l'âge de douze ans, une voix s'empare de la vie d'Oihana. Une voix glaciale, méthodique, implacable, qui exige la maigreur et condamne chaque écart. En quelques mois, son univers devient un enfer : calories comptées machinalement, rituels qui se multiplient, évanouissements, hospitalisations, parents qui luttent et cherchent désespérément des solutions. Huit années où le corps s'efface. Ce récit d'une rare sincérité plonge au coeur de la mécanique de l'anorexie : la peur de "? regrossir ? ", la froideur qui ronge les os, la honte, l'isolement, les TOC qui envahissent le moindre geste. Mais aussi les forces ténues qui la sauvent : les études poursuivies malgré l'épuisement, l'entourage familiale qui la soutient à chaque instant, les amitiés qui résistent et l'amour qui va finir par fissurer l'emprise de La Voix. L'amour d'un homme qui lui offre un refuge, un regard qui ne juge pas, et la force de se réapproprier son corps, sa liberté et sa vie. Des larmes et des os est un témoignage puissant, essentiel pour les proches, les éducateurs, les soignants ou toute personne cherchant à comprendre cette maladie. Un récit bouleversant raconté avec une rare intensité. Oihana Bachelet, 25 ans, est tatoueuse à Toulouse.

Par Oihana Bachelet
Chez Max Milo Editions

|

Auteur

Oihana Bachelet

Editeur

Max Milo Editions

Genre

Anorexie, boulimie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des larmes et des os par Oihana Bachelet

Commenter ce livre

 

Des larmes et des os

Oihana Bachelet

Paru le 19/03/2026

Max Milo Editions

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782315026883
9782315026883
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.