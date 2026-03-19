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#Roman francophone

Ces fleuves qui coulent en nous

Erik Orsenna

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Un voyage passionnant et joyeux sur ces fleuves qui coulent en nous, des larmes aux fluides, du sang à l'oxygène. Il n'y a de géographie qu'intime. Après avoir, livre après livre, promené sa curiosité au fil des fleuves du monde, Erik Orsenna revient à la source. La première : celle qui nous irrigue. Sang, sueur, larmes et salive, il y en a tant, de ces circulations - de ces fluides qui font jaillir la vie... Et que penser des pensées, des émotions - torrents eux-mêmes dont il s'agit de remonter le cours, jusqu'aux origines des mythes ? Aux confluents de la science et de la poésie, l'Académicien nous invite à une nouvelle croisière intérieure, sur ces micro-fleuves qui coulent en nous. " L'académicien s'intéresse cette fois à nos veines et à notre corps, avec cette approche pédagogique qui illumine son exploration. " Le Revenu Egalement chez Pocket : La Cinquième Saison

Par Erik Orsenna
Chez Pocket

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Auteur

Erik Orsenna

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Ces fleuves qui coulent en nous

Erik Orsenna

Paru le 19/03/2026

208 pages

Pocket

8,70 €

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Scannez le code barre 9782266355056
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