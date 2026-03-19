Vérification des ordonnances

Cet ouvrage de poche est destiné à tout professionnel de santé, qu'il soit étudiant ou confirmé, préparateur ou pharmacien exerçant en officine. Il permet de vérifier rapidement la posologie d'une ordonnance par rapport aux recommandations. Il reprend les 200 molécules les plus fréquemment dispensées à l'officine. Ce guide présente l'originalité de distinguer les posologies parmi plusieurs populations de patients : l'enfant, l'adulte et le sujet âgé, mais aussi lors de la grossesse ou de la période d'allaitement. Pour chaque molécule, un tableau simple à consulter décrit les posologies usuelles et les doses maximales recommandées. Il rappelle également les principales mises en garde et les éléments permettant de sécuriser la dispensation des médicaments. Ainsi, ce livre est un outil de choix pour les professionnels de santé exerçant en officine ainsi que pour toute personne souhaitant se familiariser avec la validation d'ordonnance ou voulant réactualiser ses connaissances dans ce domaine.