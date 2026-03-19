Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Imaginaire

La Géométrie du coeur

Viggo Bjerring

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Imaginez un monde où la vie s'arrête. Mads se trouve dans une ville silencieuse et paralysée. Hommes, femmes et enfants sont figés en plein mouvement. Dans le ciel, les nuages sont statiques et les oiseaux, arrêtés en plein vol. Plus rien ne bouge, à part lui. Au plus profond de sa solitude, il s'interroge : comment survivre dans un tel univers ? Alors qu'il tente par tous les moyens de remettre son monde en marche, il se retrouve pris dans une étrange aventure qui le plonge dans les abîmes inexplorés de son coeur. " Viggo Bjerring se distingue en insufflant dans le genre de l'imaginaire la dose d'humour noir, de folie et d'insolence qui lui manque trop souvent. " Cédric Fabre, Livres Hebdo

Par Viggo Bjerring
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Viggo Bjerring

Editeur

Robert Laffont

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Géométrie du coeur par Viggo Bjerring

Commenter ce livre

 

La Géométrie du coeur

Viggo Bjerring trad. Catherine Renaud

Paru le 19/03/2026

240 pages

Robert Laffont

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221279144
9782221279144
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.