La Géométrie du coeur

Imaginez un monde où la vie s'arrête. Mads se trouve dans une ville silencieuse et paralysée. Hommes, femmes et enfants sont figés en plein mouvement. Dans le ciel, les nuages sont statiques et les oiseaux, arrêtés en plein vol. Plus rien ne bouge, à part lui. Au plus profond de sa solitude, il s'interroge : comment survivre dans un tel univers ? Alors qu'il tente par tous les moyens de remettre son monde en marche, il se retrouve pris dans une étrange aventure qui le plonge dans les abîmes inexplorés de son coeur. " Viggo Bjerring se distingue en insufflant dans le genre de l'imaginaire la dose d'humour noir, de folie et d'insolence qui lui manque trop souvent. " Cédric Fabre, Livres Hebdo