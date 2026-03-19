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Le livre libre

Mathieu Terence

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Depuis toujours, Mathieu Terence noircit des carnets. Parmi les centaines de sensations, de spéculations, de sourires qui lui viennent chaque jour à l'esprit, il retire à l'occasion un aphorisme. Une fusée, dirait Baudelaire. Un haïku, dirait Bashô. Jamais, pour lui, on ne saurait réduire la littérature à un pitch ou à un script. Au contraire, l'écriture s'authentifie en passant du plus intime au plus universel. Cet autoportrait en trois mille morceaux est en fait notre portrait où nous nous retrouverons entièrement, et ferons la rencontre avec la femme, l'homme d'aujourd'hui, ce "Présentiste" en mal d'être. Un livre essentiel. Un livre libre.

Par Mathieu Terence
Chez Cerf

|

Auteur

Mathieu Terence

Editeur

Cerf

Genre

Poésie

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Le livre libre

Mathieu Terence

Paru le 19/03/2026

512 pages

Cerf

22,90 €

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Scannez le code barre 9782204174824
9782204174824
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