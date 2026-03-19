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L'année psychologique Volume 126, N° 1

PUF

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Créée en 1894 par Henry Beaunis et Alfred Binet, L'Année psychologique - Topics in Cognitive Psychology fut l'une des toutes premières revues au monde consacrée exclusivement à la psychologie scientifique. Elle publie des travaux relevant de différentes sous-disciplines de la psychologie cognitive dont en particulier la psychologie expérimentale, la psychologie du développement, la psychologie sociale, la neuropsychologie, et l'histoire de la psychologie. La revue est devenue bilingue (français/anglais) en 2014.

Par PUF
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

PUF

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Revues de psychologie

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L'année psychologique Volume 126, N° 1

PUF

Paru le 19/03/2026

90 pages

Presses Universitaires de France

25,00 €

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Scannez le code barre 9782130892342
9782130892342
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