Petit Rousseau

Plongez vos petits doigts dans les jungles mystérieuses du maître et réveillez ses créatures endormies ! Pour l'expo événement en mars 2026 - Dès 2 ans Dans ce livre magique de la collection Tralal'art, les chefs-d'oeuvre du Douanier Rousseau prennent vie sous les petits doigts curieux . Faites apparaître le serpent hypnotisant de La Charmeuse, jouez avec les personnages de La Carriole du Père Junier, nourrissez délicatement un petit lapin affamé ou regardez tanguer un navire dans la tempête. Chaque tableau devient un terrain de jeu interactif où les animations révèlent les secrets cachés des toiles du peintre naïf. Entre jungle luxuriante et personnages fascinants, ce voyage artistique transforme la découverte de l'art en aventure sensorielle inoubliable. Pour les familles qui veulent initier leurs tout-petits à l'art de façon ludique, parfait pour préparer la grande exposition de mars 2026.