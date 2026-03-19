La vengeance des rebelles

Quand les rebelles brisent leurs chaînes, rien ne peut plus arrêter leur soif de justice ! Bannie, trahie, mais jamais vaincue . Juniper Bell refuse d'abandonner sa cité aux mains des terribles Arcanistes qui ont détruit tout ce qu'elle aimait et manipulent sa propre soeur jumelle . Dans ce final explosif, elle défie l'interdit et s'infiltre dans Archeflèche pour mener l'ultime bataille . Aux côtés de ses fidèles Rebelles, elle va découvrir que parfois, enfreindre les règles est le seul moyen de sauver ceux qu'on aime. Entre magie spectaculaire, combats épiques et rebondissements à couper le souffle, Juniper devra puiser dans toute sa force pour libérer sa ville et récupérer sa soeur avant que les Arcanistes ne détruisent définitivement tout espoi r. Mais le temps presse, et cette fois, l'échec n'est pas une option. Pour les fans de Percy Jackson et des Gardiens de Ga'Hoole, ce tome 3 clôt magistralement une série qui aura marqué toute une génération de jeunes lecteurs avides d'aventures magiques.