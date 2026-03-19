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Au large des vîles Tome 1

Lucie Pierrat-Pajot

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Bunny, 17 ans, trie les déchets sur une île-poubelle pour le compte de Lemnistic Artefacts. L'entreprise fabrique des implants qui permettent d'accéder à un monde virtuel : la Dentelle. Adam Belfleur, richissime héritier de 18 ans, habite une des cités flottantes réservées aux privilégiés, les viles. Bunny et Adam n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais la famille de Bunny est enlevée et l'implant d'Adam est hacké. Les destins de ces deux adolescents que tout oppose vont bientôt se croiser. Ecologie, technologie, fracture sociale... Le premier tome d'un diptyque futuriste haletant, par l'autrice des Mystères de Larispem.

Par Lucie Pierrat-Pajot
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Lucie Pierrat-Pajot

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Mondes futuristes

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Au large des vîles Tome 1

Lucie Pierrat-Pajot

Paru le 19/03/2026

368 pages

Editions Gallimard

8,50 €

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Scannez le code barre 9782075241243
9782075241243
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