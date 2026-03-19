Au large des vîles Tome 1

Bunny, 17 ans, trie les déchets sur une île-poubelle pour le compte de Lemnistic Artefacts. L'entreprise fabrique des implants qui permettent d'accéder à un monde virtuel : la Dentelle. Adam Belfleur, richissime héritier de 18 ans, habite une des cités flottantes réservées aux privilégiés, les viles. Bunny et Adam n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais la famille de Bunny est enlevée et l'implant d'Adam est hacké. Les destins de ces deux adolescents que tout oppose vont bientôt se croiser. Ecologie, technologie, fracture sociale... Le premier tome d'un diptyque futuriste haletant, par l'autrice des Mystères de Larispem.