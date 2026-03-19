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L'habit ne fait pas le moine

Philip Roth

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Le sergent Marx, de retour d'Europe en 1945, est affecté dans une compagnie d'instruction où il a sous ses ordres un jeune soldat juif, Sheldon Grossbart. A sa demande, Marx intervient pour que les Juifs de la Compagnie puissent se rendre à la synagogue le vendredi soir. Peu à peu, il se rend compte que le jeune soldat le manipule... Dans la banlieue de New York, un jeune garçon en première année de "high school" se lie d'amitié avec deux fils d'immigrants italiens, Albie Pelagutti et Duke Scarpa, promis à un brillant avenir de gangsters. Quinze ans plus tard, il se souvient...

Par Philip Roth
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Philip Roth

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'habit ne fait pas le moine

Philip Roth

Paru le 19/03/2026

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073155528
9782073155528
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