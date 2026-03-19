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#Roman francophone

La cécité des rivières

Paule Constant

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Au terme d'une carrière scientifique hors du commun, Eric Roman a reçu le prix Nobel. Il accepte de prêter de son prestige à une tournée présidentielle en Afrique, revenant ainsi, pour la première fois depuis cinquante ans, au pays de son enfance. Il est accompagné par l'équipe du Grand Magazine chargée de saisir sur le vif ce "voyage sentimental" : Ben Ritter, un photographe de renom, et Irène, une jeune journaliste. Mais tout sépare le grand savant de la jeune femme. Comment peut-il lui faire comprendre en moins de deux jours et dans le huis clos d'une voiture ce que fut sa vie auprès d'un père médecin-capitaine, ancien des guerres coloniales, dans un hôpital de brousse ? Le voyage protocolaire se mue en récit d'aventures et recèle bien des surprises, des retrouvailles et des alliances inattendues. Faut-il remonter jusqu'à la source pour se découvrir dans les méandres aveuglants du passé ? Avec ce roman du retour en Afrique, Paule Constant nous offre une réflexion lumineuse sur la construction de soi.

Par Paule Constant
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Paule Constant

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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La cécité des rivières

Paule Constant

Paru le 19/03/2026

256 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073142269
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