Etincelles rebelles

Au Sénégal, l'inspecteur Gabriel Latyr Faye vient de réussir, après deux ans d'investigations, à coincer l'un des plus gros trafiquants de drogue du pays. Mais sitôt arrêté, celui-ci est relâché. Pour s'être rebellé contre cette décision venue de sa hiérarchie, Latyr est muté en Casamance dans une zone sous haute tension où s'affrontent trois groupes ennemis. Le jeune homme, qui ne connaît rien de son pays au-delà de la capitale, rencontre Aguène, une journaliste locale qui va l'aider à comprendre les enjeux de ce territoire et l'accompagner dans sa croisade contre la corruption. Au coeur de la tourmente : l'armée, les sécessionnistes, un clan secret baptisé "les chasseurs" et une curieuse panthère...