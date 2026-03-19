Super forts en conjugaison CM1 CM2

Aidez votre enfant à maîtriser la conjugaison au CM1-CM2 grâce à une méthode simple, progressive et auto-corrective, conçue pour renforcer la mémoire et développer l'autonomie . > Une méthode complète pour maîtriser tous les temps essentiels Avec Super forts en Conjugaison, votre enfant travaille efficacement : présent, passé composé, futur, imparfait, passé simple et plus-que-parfait, conformément au programme officiel. Chaque fiche aide à mémoriser, s'entraîner, s'évaluer et vérifier ses réponses. > 52 fiches détachables, pratiques et auto-correctives - Fiches à plier/déplier pour une correction autonome - Activités courtes et variées pour un entraînement régulier - Format ludique et stimulant, idéal à la maison ou en révision de vacances - Travail progressif pour ancrer durablement les conjugaisons > Une méthode fondée sur les neurosciences Bordas propose une approche qui s'appuie sur la répétition et la réactivation de la mémoire, reconnues pour optimiser l'apprentissage et la mémorisation durable. > Une autonomie renforcée pour gagner en confiance Votre enfant : - apprend la règle - recopie et mémorise - s'évalue grâce à la correction intégrée - applique ses connaissances dans des exercices variés Il s'entraîne sur : > Les verbes des 1er et 2e groupes > Les auxiliaires être et avoir > Les 8 verbes irréguliers du 3e groupe > Les 6 temps à connaître en cycle 3 : présent - futur - imparfait - passé simple - passé composé - plus-que-parfait