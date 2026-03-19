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#Manga

La gardienne des concubines Tome 7

Shiori Hiromoto, Aki Shikimi, Izumi

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Trahisons et suspicions au harem des illusions. Par un jour d'hiver, alors que l'année touche à sa fin, la cour intérieure est secouée par une tentative d'empoisonnement visant dame Kenhi... Cette affaire est liée à une ancienne tragédie qui a jadis ébranlé les fondations de l'empire... Alors que Yuran et Kogetsu enquêtent sur les événements, Ribi, la mère de ce dernier, fait son apparition. Dans ce septième volume, notre couple favori lève enfin le voile sur le plus grand scandale de la cour, remontant au règne de l'empereur précédent !

Par Shiori Hiromoto, Aki Shikimi, Izumi
Chez Mana books

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Auteur

Shiori Hiromoto, Aki Shikimi, Izumi

Editeur

Mana books

Genre

Shojo/fille

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La gardienne des concubines Tome 7

Shiori Hiromoto, Aki Shikimi, Izumi

Paru le 19/03/2026

Mana books

7,95 €

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Scannez le code barre 9791035508609
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