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Ranking of Kings Tome 18

Sosuke Toka

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Le parcours riche en émotions et en aventures d'un petit prince sourd-muet à la conquête du monde ! Après un duel avec Bojji, le fourbe Oyabu s'avoue vaincu : il quitte le petit garçon et son compère, non sans leur avoir remis un étrange objet... Une fois en ville, les deux amis constatent avec surprise que des troupes de chevaliers recrutent de nouveaux membres ! Pour le jeune prince, c'est l'occasion rêvée de partir à l'aventure tout en perfectionnant ses techniques d'épéiste, mais son handicap rebute et son style de combat atypique peine à convaincre. Seul un homme à la mine patibulaire accepte de se mesurer à lui... et l'emporte ! De quoi piquer la curiosité du duo... Suivez un petit prince désarmant de gentillesse dans son apprentissage de la vie ! D'abord publié en amateur sur Internet, Ranking of Kings a créé un tel engouement qu'il a été repéré par l'un des plus grands éditeurs du Japon, puis adapté en anime. Sous ses aspects enfantins, cette attachante histoire cache une étonnante profondeur. Quel que soit votre âge, vous saurez y puiser réconfort et courage !

Par Sosuke Toka
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Sosuke Toka

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Ranking of Kings Tome 18

Sosuke Toka

Paru le 19/03/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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