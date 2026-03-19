My dear detective Tome 7

Après Sherlock et Hercule, découvrez Mitsuko, femme-détective ! Même les détectives partent en vacances ! Mitsuko, Saku et M. Iwai ont décidé de prendre quelques jours à la montagne dans une station de ski. Mais pour la jeune femme, c'est une première... et elle se sent vite percluse de courbatures ! Alors qu'elle est sur les pistes, accompagnée de son assistant, elle apprend que le vieil homme un peu étrange que ses collègues et elle ont rencontré la veille a disparu sans prévenir ! Le duo de Ginza parviendra-t-il à le retrouver ? Le travail ne manque pas pour la première femme détective du Japon ! Sous le glamour du quartier chic de Ginza se cachent drames et surprises... Avec élégance et dynamisme, Natsumi Ito nous embarque dans le quotidien d'un duo à l'énergie contagieuse qui brise les codes de la société !