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My dear detective Tome 7

Natsumi Ito

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Après Sherlock et Hercule, découvrez Mitsuko, femme-détective ! Même les détectives partent en vacances ! Mitsuko, Saku et M. Iwai ont décidé de prendre quelques jours à la montagne dans une station de ski. Mais pour la jeune femme, c'est une première... et elle se sent vite percluse de courbatures ! Alors qu'elle est sur les pistes, accompagnée de son assistant, elle apprend que le vieil homme un peu étrange que ses collègues et elle ont rencontré la veille a disparu sans prévenir ! Le duo de Ginza parviendra-t-il à le retrouver ? Le travail ne manque pas pour la première femme détective du Japon ! Sous le glamour du quartier chic de Ginza se cachent drames et surprises... Avec élégance et dynamisme, Natsumi Ito nous embarque dans le quotidien d'un duo à l'énergie contagieuse qui brise les codes de la société !

Par Natsumi Ito
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Natsumi Ito

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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My dear detective Tome 7

Natsumi Ito trad. Angélique Mariet

Paru le 19/03/2026

154 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

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