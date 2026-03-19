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La machine à différences

William Gibson, Bruce Sterling

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LES DEUX GRANDS FONDATEURS DU CYBERPUNK REUNIS POUR UNE SATIRE DE LA SOCIETE DU CONTRÔLE, UNE UCHRONIE STEAMPUNK DEVENUE CLASSIQUE QUI N'A JAMAIS ETE SI ACTUELLE. Illustration de Dana Ulama Milieu du XIXe siècle. Imaginez des ordinateurs composés de roues dentées, de bielles et de leviers, mus par la vapeur : des machines à différences, imaginées par Charles Babbage et Lady Ada Byron, fille de Lord Byron. L'Empire britannique, gouverné par les scientifiques et les industrialistes, est plus soucieux de technologie que d'aventures outremer. Mais c'est à Edward Leviathan Mallory, explorateur des terres sauvages d'une Amérique du Nord divisée par les guerres, qu'Ada va remettre un mystérieux coffret contenant des cartes mécanographiques. Avec l'aide inattendue de la fille d'un célèbre agitateur mort sur l'échafaud et d'un diplomate espion de la reine, il va chercher à décrypter ces cartes dont la maîtrise est un enjeu planétaire : le contrôle de l'information. William Gibson vit à Vancouver (Canada). Ecrivain devenu classique avec Neuromancien, son premier roman, il peint de notre futur un tableau d'un réalisme visionnaire. Ses oeuvres sont publiées en France aux éditions Au diable vauvert. Bruce Sterling est né en 1954 à Austin au Texas. Grand auteur de sciencefiction, il a publié la première anthologie cyberpunk en 1986, Mozart en verres miroirs.

Par William Gibson, Bruce Sterling
Chez Au Diable Vauvert

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Auteur

William Gibson, Bruce Sterling

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Science-fiction

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La machine à différences

William Gibson, Bruce Sterling

Paru le 19/03/2026

592 pages

Au Diable Vauvert

25,00 €

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