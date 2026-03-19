Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Bons sucres & mauvais sucres pour votre santé

Christopher Vasey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sucre : comment distinguer le poison du carburant ? Présent partout, le sucre est devenu un réflexe quotidien. Pourtant, tous les sucres ne sont pas égaux. Certains soutiennent l'énergie et la santé, d'autres dérèglent le corps et le mental, jusqu'à créer une véritable dépendance. Dans cet ouvrage, Christopher Vasey explique simplement pourquoi les sucres raffinés, massivement consommés aujourd'hui, sont liés au surpoids, au diabète, aux caries... mais aussi à la fatigue persistante, aux variations d'humeur, à l'anxiété et au manque d'élan vital. A l'inverse, il montre comment revenir à des sucres naturels permet de retrouver un équilibre durable. Accessible, concret et sans dogmatisme, ce livre donne les clés pour comprendre les mécanismes de l'addiction au sucre et amorcer des changements réalistes, adaptés à la vie moderne. Pas pour tout supprimer, mais pour mieux choisir. Un guide essentiel pour reprendre le pouvoir sur son alimentation, retrouver énergie, clarté mentale et bien-être au quotidien.

Par Christopher Vasey
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Christopher Vasey

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Diététiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bons sucres & mauvais sucres pour votre santé par Christopher Vasey

Commenter ce livre

 

Bons sucres & mauvais sucres pour votre santé

Christopher Vasey

Paru le 19/03/2026

192 pages

Editions Jouvence

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889840809
9782889840809
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.