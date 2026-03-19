Bons sucres & mauvais sucres pour votre santé

Sucre : comment distinguer le poison du carburant ? Présent partout, le sucre est devenu un réflexe quotidien. Pourtant, tous les sucres ne sont pas égaux. Certains soutiennent l'énergie et la santé, d'autres dérèglent le corps et le mental, jusqu'à créer une véritable dépendance. Dans cet ouvrage, Christopher Vasey explique simplement pourquoi les sucres raffinés, massivement consommés aujourd'hui, sont liés au surpoids, au diabète, aux caries... mais aussi à la fatigue persistante, aux variations d'humeur, à l'anxiété et au manque d'élan vital. A l'inverse, il montre comment revenir à des sucres naturels permet de retrouver un équilibre durable. Accessible, concret et sans dogmatisme, ce livre donne les clés pour comprendre les mécanismes de l'addiction au sucre et amorcer des changements réalistes, adaptés à la vie moderne. Pas pour tout supprimer, mais pour mieux choisir. Un guide essentiel pour reprendre le pouvoir sur son alimentation, retrouver énergie, clarté mentale et bien-être au quotidien.