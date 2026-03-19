Toitures-terasses

Ce guide aborde les trois sujets suivants : - L'étanchéité des toitures-terrasses Cette première partie aborde toutes les étapes depuis la conception jusqu'à la mise en oeuvre, en passant par le choix des produits. Les points singuliers comme les relevés et retombées d'étanchéité, les noues, les joints de dilatation, etc. sont également traités. Cette partie intègre les évolutions des procédés d'étanchéité des toitures-terrasses, de leurs éléments porteurs et de protection, ainsi que les prescriptions des différentes Règles professionnelles de la CSFE. - L'isolation des toitures-terrasses Cette deuxième partie a pour objet de décrire et de commenter la composition et la réalisation d'ouvrages d'isolation thermique de toitures-terrasses étanchées : elle illustre de manière générique les techniques les plus répandues et les mieux maîtrisées, en mettant en évidence les bonnes pratiques prescrites dans les référentiels existants et en rappelant les erreurs à ne pas commettre. - Les toitures et terrasses végétalisées Cette dernière partie décrit la réalisation des toitures et terrasses avec isolation et revêtement d'étanchéité par membrane, recevant un complexe de végétalisation "extensive" multicouche. Ce complexe comporte généralement une couche de drainage, une couche filtrante, un substrat et enfin, une couche de végétation. Guide très pratique et très illustré (plus de 230 figures et plus de 70 tableaux). Il vous présente un large éventail de situations possibles de mise en oeuvre. Rédigé par des spécialistes en conformité avec les exigences réglementaires et le référentiel technique en vigueur.