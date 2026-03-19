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L'épée du champion

Eric Lide

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La vie d'Orin, un jeune villageois, est bouleversée lorsqu'il découvre qu'il est la réincarnation du Champion et qu'il est destiné à vaincre le maléfique Seigneur des démons. Pour affronter son armée, Orin aura besoin d'une épée mystique. Heureusement pour lui, une jeune sorcière ambitieuse nommée Margo est prête à l'aider. Ensemble, ils se lancent dans une quête épique... qui serait beaucoup plus facile si le jeune garçon cessait de se lier d'amitié avec les démons qu'ils sont censés détruire. Mais peut-être que le grand coeur d'Orin est un avantage dans un monde où il faut tous les alliés possibles !

Par Eric Lide
Chez Jungle

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Auteur

Eric Lide

Editeur

Jungle

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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L'épée du champion

Eric Lide trad. Mathilde Tamae-Bouhon

Paru le 19/03/2026

304 pages

Jungle

17,95 €

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