L'épée du champion

La vie d'Orin, un jeune villageois, est bouleversée lorsqu'il découvre qu'il est la réincarnation du Champion et qu'il est destiné à vaincre le maléfique Seigneur des démons. Pour affronter son armée, Orin aura besoin d'une épée mystique. Heureusement pour lui, une jeune sorcière ambitieuse nommée Margo est prête à l'aider. Ensemble, ils se lancent dans une quête épique... qui serait beaucoup plus facile si le jeune garçon cessait de se lier d'amitié avec les démons qu'ils sont censés détruire. Mais peut-être que le grand coeur d'Orin est un avantage dans un monde où il faut tous les alliés possibles !