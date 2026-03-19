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Jamais trop tard !

Philippe Risoli

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Les mémoires de Philippe Risoli, l'un des animateurs les plus populaires du petit écran des années 1980-1990, sont une invite à revivre quarante années de télévision, vues de la coulisse. Un parcours riche en émotions, avec des passages par le théâtre et la chanson (" Cuitas les bananas "), preuve qu'il n'est jamais trop tard dans la vie pour rebondir ! " Starquizz ", " Succès fous ", " Jeopardy ", " Millionnaire "... Télé, chanson, théâtre... les mémoires passionnés d'un animateur touche-à-tout Philippe Risoli a été l'un des animateurs les plus populaires des années 1980 et 1990, et sans doute le premier, en France, à dialoguer en direct avec le public. De Canal+ à TF1, de Cognacq-Jay à Los Angeles, les coulisses de la télévision n'ont pour lui aucun secret. " Starquizz ", " La Nouvelle Affiche ", " Succès fous ", " Jeopardy ", " Le Juste prix ", " Millionnaire " ont marqué la mémoire collective de millions de téléspectateurs. Et puis, un matin, la roue a fini par tourner : du jour au lendemain, l'animateur vedette est privé d'écran. C'est le début d'une nouvelle vie, sur Gulli pour présenter l'iconique " Ecole des fans ", mais aussi au théâtre où ce comédien qui s'ignorait va brûler les planches. Quant à la chanson que ce passage à vide lui a inspirée, " Cuitas les bananas ", elle deviendra un tube des années 2000, avant que Julien Doré ne la reprenne dans son format original... Après avoir raconté ses débuts dans Dites bien à mon fils que je l'aime (L'Archipel, 2023), Philippe Risoli revisite aujourd'hui ses années fastes. Guy Lux, Michel Drucker, Philippe Gildas, Jean-Luc Delarue, Jean-Pierre Pernaut, Patrick Sébastien, Patrick Roy, Jean-Pierre Foucault, Cyril Hanouna... Tous ceux qui ont fait la télé au cours des quatre dernières décennies - mais aussi les artistes et les musiciens qui sont devenus ses amis - défilent dans ces pages pleines d'émotions, de triomphes et de coups de blues, mais aussi d'une folle passion pour un métier où tout est toujours possible !

Par Philippe Risoli
Chez L'Archipel

|

Auteur

Philippe Risoli

Editeur

L'Archipel

Genre

Télévision, radio

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Jamais trop tard !

Philippe Risoli

Paru le 19/03/2026

272 pages

L'Archipel

21,00 €

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