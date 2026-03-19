Le trouble bipolaire, comment bien vivre avec ?

Le premier guide interactif et accessible sur un sujet d'actualité, qui touche jusqu'à 2, 5 % des adultes dans le monde. Trouvez des solutions pour prévenir et diminuer l'intensité de vos épisodes thymiques ! Vivre avec un trouble bipolaire, ce n'est pas "être lunatique" ou "avoir des jours avec et des jours sans" . C'est expérimenter l'alternance de phases maniaques/hypomaniaques et dépressives pouvant durer de plusieurs jours à plusieurs semaines, avec des conséquences importantes au quotidien sur vous et votre entourage. Or, il existe des solutions pour mieux gérer ces montagnes russes et retrouver un équilibre. Elaboré par une psychologue clinicienne spécialiste du sujet, ce guide propose une approche claire et accessible en trois étapes : - COMPRENDRE le trouble bipolaire à l'âge adulte, le fonctionnement des différentes phases et les troubles associés. - AGIR sur votre hygiène de vie, sur vos différentes phases, pour prévenir une rechute et en impliquant votre entourage. - TRAITER avec l'aide d'une thérapie adaptée, d'un traitement médicamenteux, d'une hospitalisation éventuelle et de groupes de parole. Découvrez : - 50 conseils psy et + de 130 témoignages - + de 50 exercices pratiques et compléments numériques (ressources externes, vidéos, PDF...) - Un cahier téléchargeable avec de nombreux exercices complémentaires