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#Polar

Là où on enterre les bêtes

Guy Roussel

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A Tipton, "la fille du pendu" est loin de faire l'unanimité. Seule détective noire de ce coin perdu du Kansas, Dillon Dixona échoué à tous les tests de tir, mais sait depuis longtemps oùet comment placer le projectile pour mettre fin à son existence. Pas d'homme dans sa vie, sinon un pianiste déchu maintenantchauffeur de taxi. Pas d'ami, à part un collègue descendantd'une lignée sudiste. Pour le reste, faute de mieux, il y a leHound, unique bar de la ville et dernier havre de sa vie sociale. Le jour où le jeune Troy Morris Jr débarque dans le bureau dela détective en affirmant que son chien a tué sa mère, Dixoncroit d'abord à une fabulation... mais un cadavre, dit-on, nement jamais. Encore moins deux, ou même trois. Confrontée à la découverte de nouveaux corps mutilés, ladétective s'engage alors dans une inquiétante enquête oùchaque jour, hantée par ses démons, elle creuse un peu plussa tombe. Reste à savoir si Dillon Dixon finira là où on enterreles bêtes. Un polar coup de poing porté par des personnages issusd'une Amérique déchirée, en proie à la pauvreté, au racisme, à la violence et aux inégalités.

Par Guy Roussel
Chez Fides (Editions)

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Auteur

Guy Roussel

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Romans policiers

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Là où on enterre les bêtes

Guy Roussel

Paru le 26/03/2026

304 pages

Fides (Editions)

27,00 €

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Scannez le code barre 9782762147230
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