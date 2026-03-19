Sais-tu que le sol sous tes pieds est en train de bouger et, quelque part, de former une île ou une montagne ? Que chaque être vivant dépend des autres pour survivre, et de son environnement ? De nombreux paysages sont décrits dans ce livre, ainsi que les espèces animales et végétales à y trouver refuge, afin de t'apporter toutes les premières connaissances nécessaires ! Sais-tu que le sol sous tes pieds est en train de bouger et, quelque part, de former une île ou une montagne ? Que chaque être vivant dépend des autres pour survivre, et de son environnement ? De nombreux paysages sont décrits dans ce livre, ainsi que les espèces animales et végétales à y trouver refuge, afin de t'apporter toutes les premières connaissances nécessaires !