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La nature

Tjarda Borsboom

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Sais-tu que le sol sous tes pieds est en train de bouger et, quelque part, de former une île ou une montagne ? Que chaque être vivant dépend des autres pour survivre, et de son environnement ? De nombreux paysages sont décrits dans ce livre, ainsi que les espèces animales et végétales à y trouver refuge, afin de t'apporter toutes les premières connaissances nécessaires ! Sais-tu que le sol sous tes pieds est en train de bouger et, quelque part, de former une île ou une montagne ? Que chaque être vivant dépend des autres pour survivre, et de son environnement ? De nombreux paysages sont décrits dans ce livre, ainsi que les espèces animales et végétales à y trouver refuge, afin de t'apporter toutes les premières connaissances nécessaires !

Par Tjarda Borsboom
Chez Piccolia

|

Auteur

Tjarda Borsboom

Editeur

Piccolia

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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La nature

Tjarda Borsboom

Paru le 19/03/2026

64 pages

Piccolia

14,50 €

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